Fußball-Bezirksliga: SG Riedböhringen/Fützen – FC Hochemmingen 2:1 (2:0). – Die Gäste kamen besser in die Partie und hatten zunächst mehr Spielanteile. Dennoch war es die Heimelf, die die entscheidende Nadelstiche setzen konnte. In der 17. Minute brachte Joshua Berrer sein Team mit 1:0 in Führung, ehe nur wenige Minuten später Nils Hewer mit dem 2:0 nachlegte. Direkt nach dem Seitenwechsel hatte Mario Buccelli die Riesenchance zum Anschlusstreffer, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Steve Unger.

Hitzige Begegnung in der zweiten Hälfte

Auch in der Folge blieb die Auswärtself am Drücker und kam durch einen Foulstrafstoß auf 1:2 heran. Mario Buccelli verwandelte sicher nach einer guten Stunde. Von nun an war es eine hitzige Begegnung. Die Hochemminger beschäftigten die Defensive der Hausherren, die dem Druck aber bis zum Schluss standhielt. So endet das Spiel mit einem knappen, aber nicht unverdienten 2:1 für die Riedböhringer.

Tore: 1:0 (17.) Berrer, 2:0 (24.) Hewer, 2:1 (64./FE) Buccelli. – SR: Doering (Klengen) Z: 90.

