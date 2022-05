Fußball-Bezirksliga: FV Möhringen – FC Hochemmingen 1:1 (0:0). – Den Zuschauern bot sich eine ausgeglichene Bezirksliga-Partie. Die Heimelf schaffte es zwar immer wieder, sich gute Torgelegenheiten zu erspielen, aber ein Treffer wollte ihnen zunächst nicht gelingen. Aufseiten der Auswärtself gab es zwar weniger Chancen zu verzeichnen, doch sie hielten spielerisch gut mit. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen nicht, doch dem Publikum blieben Tore nicht länger verwehrt.

Tore erst in den letzten zehn Minuten

Nach einer Stunde erzielten die Gäste durch einen Treffer von Matthias Bator das 0:1. In der 88. Minute sorgte Omar Manjang für den späten 1:1-Ausgleich. So stand am Ende der Begegnung ein leistungsgerechtes Remis. Tore: 0:1 (60.) Bator, 1:1 (88.) Manjang. – SR: Gutmann (Hausach). – Z: 100.

