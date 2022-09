Fußball-Bezirksliga: SV Hölzlebruck – SG Marbach/Rietheim 0:2 (0:2). – Die Gäste kamen besser in die Partie und dominierten von Beginn an das Spielgeschehen. Sie wirkten in nahezu allen Szenen wacher und machten in ihrem Spiel einen deutlich strukturierteren Eindruck als ihr Kontrahent. Dennoch waren es die Hausherren, die die erste große Möglichkeit auf die Führung hatten. Nach einem langen Einwurf verpasste Lorenz Wirbser freistehend vor dem Kasten das 1:0.

Gästen genügt die erste Hälfte zum Sieg

Doch nur wenig später gelang es der Auswärtself, ihre Dominanz in Tore umzumünzen. Gerd Müller brachte sein Team nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause konnte Cihan Turan auf 2:0 erhöhen. Im zweiten Durchgang änderte sich an der Überlegenheit der SG nichts. Aufseiten der Heimelf gab es während der gesamten zweiten Hälfte keine weitere Torchance mehr zu verzeichnen. Die Gäste hingegen ließen ihrerseits einige Gelegenheiten liegen. Die beste Chance vergab Turan, der vom Punkt an Heimkeeper Marco Braun scheiterte. So blieb es schlussendlich bei einem hochverdienten 2:0-Auswärtserfolg.

Tore: 0:1 (32.) Müller, 0:2 (41.) Turan. – SR: Schätzle (Herbholzheim). – Z: 100.