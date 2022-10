Fußball-Bezirksliga: FC Löffingen – FV Möhringen 1:8 (0:3). – Landesliga-Absteiger und Tabellenschlusslicht FC Löffingen erwischte am Sonntag einen rabenschwarzen Tag. Die Gäste hingegen glänzten mit einer ausgezeichneten Chancenauswertung.

Schon den ersten 45 Minuten deutet sich Löffinger Niederlage an

In Halbzeit eins deutete sich die klare Heimniederlage der Löffinger bereits an. Maximilian Bell traf für die Gäste zur 2:0-Führung, die noch vor dem Seitenwechsel von Gomina aufgestockt wurde. Nach dem Seitenwechsel brach Löffingen fast komplett zusammen. Die Elf zeigte keine Zweikampfstärke und ergab sich in die Niederlage.

Simon Weißenberger gelang beim 0:5 der Ehrentreffer

Zwar gelang Simon Weißenberger beim Rückstand von 0:5 der Ehrentreffer, doch danach fühlten sich die Gäste noch einmal zusätzlich angestachelt und legten weitere drei Treffer nach. Löffingen zeigte über 90 Minuten keinen Biss und ließ auch kämpferisch alle Wünsche offen. In der Verfassung wird es Löffingen schwer haben, die aktuelle Misere zu beenden.

Tore: 0:1 (26.), 0:2 (36.) beide Maximilian Bell, 0:3 (37.) Mohamed Gomina, 0:4 (49.) Felix Bell, 0:5 (61.) Andreas Komforth, 1:5 (70.) Simon Weißenberger) 1:6 (72.) Omar Manjang, 1:7 (74.) O. Manjang, 1:8 (81.) Stephan Andreas Paulsen. – SR: Axel Amann. – Z: 150.

