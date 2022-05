von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hochemmingen – FC Bräunlingen 3:0 (0:0). In der ersten Halbzeit besaßen beide Teams etliche Torchancen, doch das Runde wollte partout nicht in das Eckige. Nach dem Wechsel war Hochemmingen überlegen. In der 51. Minute brachte Spielertrainer Mario Buccelli die Hausherren nach Zuspiel von Jeremias Ketterer in Front. In der 55. Minute markierte Julian Künstler aus dem Gewühl heraus das 2:0. Absolut sehenswert war das Tor von Künstler zum 3:0 in der 66. Minute. Künstler machte seinem Namen Ehre, ließ vier Gegenspieler aussteigen und versenkte elegant das Leder. Die Bräunlinger hatten nicht die Kraft und auch nicht die Mittel, um noch eine Aufholjagd zu starten. Tore: 1:0 (51.) Bucelli, 2:0 (55.) + 3:0 (66.) Künstler; ZS: 80; SR: Lukas Stiepermann.

TuS Bonndorf – SV Obereschach 2:1 (0:0). „Es war eine schlechte Partie, wir hatten im Aufbau zu viele Fehler und konnten den Gegner lange nicht unter Druck setzen“, blickte Bonndorfs Trainer Björn Schlageter auf die ersten 60 Minuten zurück. Nach dem Rückstand kamen die Gastgeber besser ins Spiel und belohnten sich in der Schlussphase für die Leistungssteigerung. Lucas Weißhaar machte mit einem Doppelschlag (75./82.) den zwölften Bonndorfer Saisonsieg perfekt. Tore: 0:1 (62.), 1:1 Weishaar (75.), 2:1 Weishaar (82.); SR: Bricke; ZS: 100.

SV Rietheim – DJK Donaueschingen II 0:5 (0:2). Für die von vielen Verletzungen geplagten Rietheimer geht es nur noch darum, die Saison mit Anstand zu beenden. Auch gegen die Donaueschinger Verbandsliga-Reserve fehlten acht Stammspieler. Das ist für einen kleinen Verein nicht zu verkraften. So setzte es auch diesmal eine klare Heimniederlage. Tore: 0:1 (13.) Richter, 0:2 (45.) Schedler, 0:3 (47.) Jäggle, 0:4 (61.) Schedler, 0:5 (89.) Ceesay. Schiedsrichter: Marcel Haberbosch.



