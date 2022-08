Fußball-Bezirksliga: SV Geisingen – SG Riedöschingen/Hondingen 3:0 (2:0). – Zum Saisonstart fuhr der SV Geisingen gegen die SG Riedöschingen/Hondingen einen souveränen 3:0-Heimsieg ein. Von Beginn an wurde der Vizemeister gegen den Aufsteiger seiner Favoritenrolle gerecht. Dennoch musste Geisingen nach 20 Minuten einen Rückschlag hinnehmen: Torjäger Luca Arceri musste mit Verdacht auf eine schwerere Verletzung ausgewechselt werden.

FC Geisingen drängte die Gäste in die Defensive

Nur eine Minute später gingen die Hausherren in Führung: Simon Federle traf per Fernschuss aus etwa 20 Metern. Auch in der Folge waren die Gastgeber klar überlegen und drängten die SG in die Defensive. Nach gut einer halben Stunde erhöhte Antonio Zubcic per Lupfer zum 2:0.

Führung der Gastgeber geriet nie in Gefahr

Nach der Pause ließ Geisingen einige gute Chancen ungenutzt, während auf der anderen Seite die Gäste nun auch besser in die Partie kamen und ihrerseits einige gute Angriffe zeigten. Klare Torchancen ergaben sich jedoch kaum, sodass die Geisinger Führung nie in Gefahr geriet. Im Gegenteil: In der Schlussphase köpfte Celil Begit eine Ecke zum 3:0 ein. Dies war auch der insgesamt leistungsgerechte Endstand.

Tore: 1:0 (21.) Federle, 2:0 (34.) Zubcic, 3:0 (87.) Begit. – SR: Bürgermann (Hilzingen).

