Fußball-Bezirksliga: SV Hölzlebruck – SV Rietheim 6:0 (4:0). – Hölzlebruck bestimmte die 90 Minuten und feierte einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg.

Hölzlebrucker Torfestival

Nachdem Winter (7. Minute) noch die Querlatte getroffen hatte, verwertete der gleiche Spieler in der 21. Minute nach einem Eckball aus kurzer Distanz. Nur drei Zeigerumdrehungen später erkämpfte sich Wirbser im Strafraum den Ball und traf zum 2:0. Wieder nur fünf Minuten später erhöhte Marcel Waldvogel. Nach einem Angriff über die linke Seite besorgte Niklas Waldvogel mit dem 4:0 den Halbzeitstand.

Rietheim mehr mit eigener Abwehrarbeit beschäftigt

Rietheim kam nur gelegentlich in die Offensive und hatte mehr mit der eigenen Abwehrarbeit zu tun. Nach dem Seitenwechsel hatte Hölzlebruck 20, 25 Minuten, in denen der Druck etwas geringer war. In der Schlussphase schaltete der Gastgeber noch einmal einen Gang höher. Winter und Marcel Waldvogel erhöhten mit ihren Treffern auf 6:0.

Tore: 1:0 (21.) Winter, 2:0 (24.) Wirbser, 3:0 (29.) M.l Waldvogel, 4:0 (34.) N. Waldvogel, 5:0 (78.) Winter, 6:0 (80.) M. Waldvogel. – SR: Skirtac.

