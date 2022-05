FV Möhringen - SG Riedböhringen/Fü. vor 5 Stunden

Guter Weg zum Klassenerhalt für den FV Möhringen

Bereits 15 Minuten nach Anpfiff gelang es den Platzherren, in Führung zu gehen. Ein weiteres Tor in der zweiten Halbzeit besiegelte das Schicksal der Gäste und so blieb die SG Riedböhringen/Fützen ohne Tor und Punkt.