Fußball-Bezirksliga: SV Grafenhausen – SG Riedböhringen/Fützen 2:5 (1:0). – Auch in Grafenhausen war das Spiel geprägt im Kampf um den Klassenerhalt. Im ersten Spielabschnitt war die Partie ebenbürtig mit Vorteilen für die Gastgeber. Erst kurz vor der Pause erzielte Sauer die Führung der Platzherren, die Haselbacher zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0 ausbaute.

Riedböhringen hat in Grafenhausen Heft in der Hand

Danach übernahmen aber die Gäste das Spielgeschehen in die Hand. Per Strafstoß (53.) erzielte Gleichauf das Anschlusstor für das SG-Team. Der Knackpunkt für Grafenhausen war der (78.) Ausgleich und die 3:2-Führung der Gäste innerhalb von zwei Minuten durch Cakmak. In der Schlussphase kassierten die Platzherren durch Brodhag und in der Nachspielzeit durch den nächsten Foulstrafstoß von Gleichauf noch zwei weitere Treffer zum 2:5-Endstand. Somit sind die Hoffnungen des SV-Teams auf den Klassenerhalt auf einen Tiefpunkt gesunken.

Tore: 1:0 (41.) Sauer, 2:0 (48.) Haselbacher, 2:1 (53.) Gleichauf (Fe), 2:2, 2:3 (78., 80.) Cakmak, 2:4 (90.) Brodhag, 2:5 (93.) P. Gleichauf. – SR: Ziebold (Emmendingen). – Z: 100.

