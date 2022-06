Fußball-Bezirksliga: SV Grafenhausen – SV Aasen 4:3 (4:1). – Die Begegnung war nur drei Minuten alt, da gab es schon den ersten Treffer zu bejubeln. Silvan Aselmann erzielte das frühe 1:0. Bereits in der zehnten Minute konnte Florian Haselbacher das 2:0 nachlegen.

Aasen findet nach schwierigem Start eine Antwort

Die Gäste fanden aber auf den schwierigen Start in die Partie eine Antwort. Tim Stolz brachte seine Mannschaft Mitte der ersten Hälfte wieder auf 1:2 heran. Doch Florian Haselbacher machte noch vor dem Pausenpfiff seinen Dreierpack perfekt und so gingen die Gastgeber mit einem komfortablen 4:1 in die Halbzeitpause.

Grafenhausen baut nach der Pause technisch ab

Nach Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein anderes Spiel. Die Heimelf baute technisch ab und konnte nicht mehr an ihre spielerische Klasse des ersten Durchgangs anknüpfen. Nach dem 4:2 durch Tim Stolz in der 54. Minute war das Duell wieder spannend. Nach einem Foul gute zehn Minuten vor Spielende im Strafraum der Hausherren, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den Strafstoß verwandelte Fabian Müller zum 4:3. Nun schien der Ausgleich für die Gäste nahe. Doch in der Schlussphase berappelten sich die Gastgeber wieder und ließen sich den Heimsieg nicht mehr nehmen.

Tore: 1:0 (3.) Aselmann, 2:0 (10.) Haselbacher, 2:1 (25.) Stolz, 3:1 (32.) Haselbacher, 4:1 (34.) Haselbacher, 4:2 (54.) Stolz, 4:3 (78./FE) Müller. – SR: Matosevic (Villingen). – Z: 200.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: