von Helmut Junkel

Fußball-Bezirksliga: SV Hölzlebruck – SG Riedböhringen/Fützen 2:0 (0:0). Vor 100 Besuchern im Neustädter Jahnstadion war die Partie im ersten Spielabschnitt ausgeglichen und ohne eine hochkarätige Torchance auf beiden Seiten. Das Spiel war geprägt von Mittelfeldgeplänkel, ohne den letzten Zug zum jeweiligen gegnerischen Tor.

In der zweiten Halbzeit gingen die Gastgeber etwas energischer ins Spiel. Doch die erste Torchance hatten die Gäste durch Berrer. Direkt im Gegenzug nach langem Ball erzielte (57.) Winter die Führung für Hölzlebruck. Danach verloren die Gastgeber etwas den Faden und gerieten in der Folge unter Druck. Mit viel Glück konnte der Ausgleich der Gäste vermieden werden. Mit dem Freistoß aus 17 Metern brachte Anjievschi in der Nachspielzeit den glücklichen Heimsieg in trockene Tücher.

Tore: 1:0 (57.) Alexander Winter, 2:0 (90.+2) Taras Anjievschi. ZS: 100. SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen).

