Fußball-Bezirksliga: SV Geisingen – FC Hochemmingen 2:0 (1:0). – Der SV Geisingen feierte gegen Hochemmingen einen verdienten und nie gefährdeten Heimsieg, mit dem die Gastgeber ihre Chancen auf den zweiten Tabellenplatz wahrten.

Geisingen über die 90 Minuten das bessere Team

Geisingen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft und gestattete den Gästen in den ersten 45 Minuten keine Chance. Mit einem von Bondarev verwandelten Strafstoß ging die Gastgeber in Führung. Danach wurden weitere Chancen nicht genutzt.

Keine zwingende Tormöglichkeit für Hochemmingen

Nach dem Seitenwechsel hatte Hochemmingen mehr Ballbesitz, doch zwingende Chancen spielten sich die Gäste dabei nicht heraus. Erst in 65. Minute bot sich eine Möglichkeit für Hochemmingen, doch wirklich in Gefahr geriet Geisingen nicht. In der Nachspielzeit verdoppelte Zubcic vom Elfmeterpunkt die Führung der Gastgeber.

Tore: 1:0 (20./FE) Bondarev, 2:0 (93./FE) Zubcic. – SR: Teufel. – Z: 120.

