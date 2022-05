Fußball-Bezirksliga: DJK Villingen – SV Geisingen 1:5 (1:3) Mit einem klaren Auswärtserfolg haben sich die Geisinger endgültig Platz zwei und damit das Ticket für die Landesliga-Aufstiegsrunde gesichert. Trainer Stefan Pröhl kann nun in Ruhe die möglichen Gegner aus der Bezirksliga Bodensee unter die Lupe nehmen.

Vor allem Mario Köhler und Luca Arceri hatten mit jeweils einem Doppelpack wesentlichen Anteil am Geisinger Sieg. Köhler legte in der ersten Hälfte vor. In Minute 15 traf er zum 0:1, acht Minuten später stellte er auf 0:2. Doch im Gegenzug gelang den Villingern durch Yannick Käfer der Anschlusstreffer. Die DJK war im Spiel, doch Fabian Federle brachte mit seinem Treffer zum 1:3 die Geisinger dem Auswärtserfolg ein weiteres Stück näher.

Nach dem Wechsel war das Leder meist zwischen den beiden Strafräumen. In der Schlussphase zeigte dann Luca Arceri, warum er aktuell der beste Torjäger der Liga ist. In der 76. Minute sorgte er mit dem 1:4 für die Vorentscheidung. Kurz vor dem Abpfiff traf Arceri mit seinem 32. Saisontor zum 1:5-Endstand.

Tore: 0:1 (15.) M. Köhler, 0:2 (23.) M. Köhler, 1:2 (24.) Y. Käfer, 1:3 (43.) F. Federle, 1:4 (76.) L. Arceri, 1:5 (90.) L. Arceri; SR: Hans-Peter Imhof (Triberg)

