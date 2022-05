Fußball-Bezirksliga: SV Geisingen – SG Riedböhringen/Fützen 5:1 (3:0). – Die Gastgeber starteten elanvoll in die Partie und hatten schon früh die Chance zur Führung. Sie zeigten in der ersten Halbzeit den effektiveren Fußball und gingen in der 19. Minute durch Simon Federle in Führung. Nach einem Foul im Strafraum der Gäste verwandelte nur vier Minuten später Arceri den Strafstoß sicher zum 2:0. Das SG-Team hatte einige Chancen, war aber im Abschluss am Ende zu harmlos. Dagegen kaltschnäuziger waren die Platzherren, die durch Fabian Federle zum 3:0 (35.) die Führung ausbauten. Am Spielstand änderte sich bis zur Pause nichts mehr.

Gäste vergeben Chancen großzügig

Mit Beginn der zweiten Halbzeit schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und überließen den Gästen mehr Chancen, die sie aber größtenteils ungenutzt vergaben. Als Schmid (74.) das Anschlusstor zum 1:3 erzielte, erwiesen sich in der Endphase die Geisinger wieder erneut abgezockter und kamen durch zwei weitere Treffer von Torjäger Arceri in den letzten vier Minuten zum klaren 5:1-Erfolg. Insgesamt fiel er etwas zu hoch aus der Sieg, weil die Gäste aus ihren Chancen keine Tore machten.

Tore: 1:0 (19.) Simon Federle, 2:0 (23.) Arceri (Fe), 3:0 (35.) Fabian Federle, 3:1 (84.) Schmid, 4:1 + 5:1 (86.+ 90.) Arceri. – ZS: 120. – SR: Schäper (Bad Dürrheim).

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: