Fußball-Bezirksliga: SV Geisingen – FC Schonach 2:0 (0:0). – In einer zu Beginn zähen Bezirksligapartie übernahm die Heimelf schnell die Spielkontrolle und war während der gesamten Spielzeit die feldüberlegene Mannschaft. Allerdings gab es während des ersten Durchgangs kaum nennenswerte Torchancen zu verzeichnen. Die beste Gelegenheit vergaben die Gäste, als sie kurz vor der Halbzeitpause vom Elfmeterpunkt scheiterten.

Gastgeber nach dem Wechsel früh zur Führung

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber gefährlicher aus der Kabine. Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff brachte Simon Schill die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur wenig später konnte Maximilian Moser auf 2:0 erhöhen. Kurz darauf hatte Antonio Zubcic per Foulstrafstoß das 3:0 auf dem Fuß, doch ließ er die endgültige Vorentscheidung liegen.

Geisingen ließ keinen Zweifel am Sieger aufkommen

Die Geisinger gingen mit ihrem Zwei-Tore-Vorsprung jedoch souverän um und ließen in der verbleibenden Spielzeit keinen Zweifel mehr am Sieger der Partie aufkommen. So blieb es schlussendlich bei einem verdienten Heimerfolg für den SV Geisingen.

Tore: 1:0 (53.) Schill, 2:0 (61.) Moser. – SR: Niklas Mathis (Orsingen). – Z: 80.

