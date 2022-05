von Helmut Junkel

Fußball-Bezirksliga: FV Tennenbronn – SG Riedböhringen/Fützen 3:3 (1:1) In der ersten Halbzeit war es kein gutes Bezirksliga-Spiel. Die Partie plätscherte vor sich hin. Eine der wenigen Chancen nutzte Cakmak in der 28. Minute zur Gästeführung. Kurz vor der Pause konnte Schanz diese jedoch ausgleichen. Schanz war es auch, der die Tennenbronner nach 56 Spielminuten in Führung brachte.

Im zweiten Spielabschnitt wurde das Spiel deutlich besser. Nach gut einer sorgte Gleichauf für den erneuten Gleichstand. Tennenbronn nutzte in der 76. Minute jedoch einen Foulelfmeter durch Stoll, um erneut in Führung zu gehen. Die Gäste steckten aber nie auf und kamen mit dem letzten Angriff durch Kaplanci kurz vor dem Spielende zum insgesamt verdienten Ausgleich und schafften damit auch den Klassenerhalt.

Tore: 0:1 (28.) Abdullah Cakmak, 1:1 + 2:1 (45.+56.) Stefan Schanz, 2:2 (63.) Philipp Gleichauf , 3:2 (76.) Justin Stoll (Fe), 3:3 (90.) Emre Kaplanci. ZS: 70. SR: Markus Benz.

