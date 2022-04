von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FV Tennenbronn – FC Hochemmingen 3:0 (0:0). – Die erste Halbzeit war am Samstagnachmittag vor 100 Zuschauern recht ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab es gute Torchancen, aber beide Keeper waren jeweils auf dem Posten.

Tennenbronn schießt sich in der zweiten Hälfte zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel hatte Julian Künstler die Hochemminger Führung auf dem Schlappen, vergab aber. Praktisch im Gegenzug markierte Marco Maurer das 1:0 (55.). In der 68. Minute schlug es erneut hinter FCH-Torwart Mamadou Faye ein, Justin Stoll hatte zum 2:0 genetzt. Hochemmingen musste nun aufmachen, fing sich aber ziemlich bald einen Konter. Yannick Richter traf in 76. Minute zur Vorentscheidung. In der 81. Minute musste ein Tennenbronner Akteur mit Gelb-Rot vom Platz. Da war die Luft aber schon draußen. Tennenbronn brachte auch in Unterzahl die Partie sicher nach Hause.

Tore: 1:0 (55.) Maurer, 2:0 (68.) Stoll, 3:0 (76.) Richter. – SR: Kienzler. – Z: 100. – Bes. Vorkom.: Gelb-Rot (81.).

Weitere Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: