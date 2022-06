von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Bräunlingen – FC Hochemmingen 3:4 (1:1). – Die Hochemminger konnten dank eines lupenreinen Hattricks ihres Spielertrainers Mario Buccelli noch einen Sieg zum Saisonabschluss feiern. Lange sah es freilich gar nicht danach aus. Bräunlingen ging vor 150 Zuschauern bereits in der zwölften Spielminute in Front. Julian Künstler gelang vor der Pause der wichtige Ausgleich (44. Minute).

Gäste aus Hochemmingen drehen die Partie in den letzten Minuten

Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren den Takt vor, Fabian Wehinger markierte das 2:1 (59.). Nur drei Zeigerumdrehungen später lochte Raphael Schorpp zum 3:1 ein. Doch da hatten die Bräunlinger die Rechnung ohne Buccelli gemacht. Dem Hochemminger Spielertrainer gelang mit Toren in der 79., 86. und 90. Minute ein lupenreiner Hattrick, er hatte damit die Partie komplett gedreht. Buccelli: „Es war am Schluss eine gute Teamleistung von uns. Wir haben, wie häufiger in dieser Saison, gezeigt, dass man uns auch nach Rückständen nicht abschreiben darf.“

Tore: 1:0 (12.) Emminger, 1:1 (44.) Künstler, 2:1 (59.) Wehinger, 3:1 (62.) Schorpp, 3:2 (79.) Buccelli, 3:3 (86.) Buccelli, 3:4 (90.) Buccelli. – SR: Bartler. – Z: 150.

