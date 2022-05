Fußball-Bezirksliga: Am Mittwoch werden drei Nachholpartien ausgetragen. Drei der sechs Teams kämpfen gegen den Abstieg. Bräunlingen kann Geisingen von Rang zwei verdrängen.

FC Hochemmingen – FC Bräunlingen. Hochemmingen durfte am Wochenende spielfrei zuschauen, wie sich die Konkurrenz schlug. Bräunlingen setzte sich im Spitzenspiel gegen Pfaffenweiler durch und hat nun alle Chancen für Rang zwei in der eigenen Hand. In Hochemmingen würde dazu schon eine Punkteteilung reichen, doch die Gäste wollen mehr.

TuS Bonndorf – SV Obereschach. Beide Teams gingen am Wochenende ohne Punkte vom Platz. Bonndorf, auf Rang sieben liegend, kann die Niederlage gegen Hölzlebruck verkraften. Für Obereschach wird die Lage immer aussichtsloser, denn zum viertletzten Tabellenplatz fehlen schon sieben Punkte. Im September setzte sich Obereschach in der Vorrunde gegen Bonndorf auf eigenem Platz mit 5:1 Toren durch. Dieser Erfolg wird sich eher nicht wiederholen.

SV Rietheim – DJK Donaueschingen II. Die Gastgeber haben am vergangenen Wochenende das 100. Gegentor kassiert und wissen, dass der Klassenerhalt nicht mehr zu schaffen ist. Auf einem Abstiegsplatz stehen auch die Gäste, haben jedoch eine weitaus bessere Chance auf den Ligaerhalt. Dazu sind drei Punkte in Rietheim jedoch Pflicht. Donaueschingen steht unter Zugzwang und wird alles aufbieten, um den Nichtabstiegsplätzen näher zu kommen.

