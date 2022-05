Fußball-Bezirksliga: SV Hölzlebruck – FV Tennenbronn 1:1 (1:0). Die rund 100 Zuschauer sahen eine gerechte Punkteteilung.

Hölzlebruck führt nach neun Minuten

Die Gastgeber gingen schnell in Führung. Taras Anjievschi bereitete vor und Alexander Winter (9. Minute) vollendete eine der ersten Chancen. Danach tat sich auf beiden Seiten wenig. Es war über 90 Minuten eine ereignisarme Partie, und es war deutlich zu sehen, dass für Teams am vorletzten Spieltag in der Tabelle nach oben und unten wenig ging. Tennenbronn war die etwas aktivere Mannschaft, belohnte sich aber erst nach etwas mehr als einer Stunde.

Schanz erzielt das 1:1 für Tennenbronn

Zwei Spieler der Gastgeber brachten vorm eigenen Tor den Ball nicht weg. Der Tennenbronner Stefan Schanz erkannte die Situation und schlug den Ball über die Linie. Danach begnügten sich beide Mannschaften mit einem Punkt, wodurch das Ergebnis auch völlig gerecht ausfiel.

Tore: 1:0 (9.) Winter, 1:1 (65.) Schanz. – SR: Kostenbader. – Z: 100.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: