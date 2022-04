Fußball-Bezirksliga: SV Rietheim – DJK Villingen 0:1 (0:0). – Die Partie stand am Karsamstag vor nur 50 Zuschauern in Rietheim nur auf sehr mäßigem Niveau.

Spiel startet erst richtig nach dem Seitenwechsel

Die Partie plätscherte so vor sich hin. In der ersten Halbzeit tat sich eigentlich gar nichts Nennenswertes. Nach dem Seitenwechsel fiel dann das Tor des Tages in der 50. Spielminute. Nach einem von Furkan Bak getretenen Freistoß netzte Marvin Scheller per Kopfball gekonnt ein. Scheller hatte anschließend auch das 2:0 auf dem Fuß, SV-Keeper Tim Spengler reagierte aber blendend. Der Tabellenletzte aus Rietheim war in der Schlussphase nach vorne viel zu harmlos, als dass er hätte die Partie noch drehen können.

„Der Sieg für uns ging in Ordnung, wir haben aber nicht berauschend gespielt“, befand DJK-Spielausschussmitglied Philipp Pfriender nach dem Schlusspfiff.

Tor: 0:1 (50.) Scheller. – SR: Baidin.

