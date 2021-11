Fußball-Bezirksliga: DJK Villingen – FC Königsfeld 2:0 (1:0) – (kat) Den Villingern gelang im Nachholspiel eine echte Überraschung. Das Team von Adrian Schade sorgte für die erste Königsfelder Niederlage in dieser Saison. Vor allem durch eine bärenstarke Defensive kamen die Gastgeber zum Erfolg.

Von Beginn an waren die Rollen klar verteilt. Königsfeld hatte meist Ballbesitz, Villingen setzt auf seine Defensivreihe und auf Konter. Für die Gäste gab es kaum ein Durchkommen durch die DJK-Abwehr. Dagegen nutzten die Gastgeber einen Konter zur Führung. Nach 32 Minuten schloss Jan Sakschewski einen Villinger Angriff mit einem 20-Meter-Schuss zum 1:0 ab.

Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Königsfeld rannte an, Villingen setzte auf sein Abwehrbollwerk und versuchte weiterhin, durch Konter Nadelstiche zu setzen. Zudem war die DJK auch im zweiten Durchgang einmal erfolgreich. Yannick Käfer eroberte in der 76. Minute den Ball, passte zu Kevin Kärcher, der sich die Chance zum 2:0 nicht nehmen ließ. Königsfeld fand auch in den verbleibenden Minuten keinen Weg, die DJK-Defensive zu knacken und ging somit im 14. Saisonspiel erstmals leer aus. Tore: 1:0 (32.) Sakschewski, 2:0 (76.) Kärcher, SR: Sasa Matosevic.

