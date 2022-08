DJK Villingen - SV Hölzlebruck 27. August 2022, 21:06 Uhr

DJK Villingen genügt ein Tor mehr gegen SV Hölzlebruck. Mit Videos!

Die Heimmannschaft ging bereits in der sechsten Minute in Führung und baute diese aus. Der SV Hölzlebruck hatte einige Chancen, ihm gelang aber der Ausgleich nicht. So blieb es beim 2:1 für die Gastgeber.