von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Bräunlingen – SV Aasen 1:1 (0:0). – Vor der großen Kulisse von mehr als 450 Besuchern gab es im Lokalderby der Bezirksliga in Bräunlingen keinen Sieger. Die Gastgeber waren über die gesamte Spielzeit überlegen und vergaben schon in der ersten Halbzeit etwas fahrlässig die teils hochkarätigen Chancen zu einer Führung. Die Gäste verstärkten zur Absicherung, möglichst nicht in Rückstand zu geraten, die Abwehrarbeit. So blieb die Partie bis zur Pause torlos.

Bräunlingen vergibt Torchancen leichtfertig

Das Bräunlinger Team blieb auch in der zweiten Halbzeit spielbestimmend und überlegen. Zum Leidwesen von Trainer Holdermann wurden die erspielten Torchancen mehrfach leichtfertig vergeben oder vom Gästetorhüter vereitelt. Nach einem tollen Angriff sorgte Emminger (70. Minute) für die überfällige Führung der Platzherren. Nun wurde die Partie etwas spannender. Die Gäste aus Aasen gaben sich noch nicht geschlagen und kamen nach einem Konterangriff (84.) durch Stolz zum glücklichen Ausgleich und retteten das Ergebnis noch über die Zeit. (ju)

Tore: 1:0 (70.) Emminger, 1:1 (84.) Stolz. – SR: Schätzle (Schönwald). – Z: 450.

