Fußball-Bezirksliga: FC Bräunlingen – SV Grafenhausen 7:2 (2:1). – Den Gästen gelang ein perfekter Start in die Partie. Nach nur 30 Sekunden nutzten sie einen Fehler in der Hintermannschaft der Bräunlinger aus und gingen durch einen schönen Lupfer von Martin Kech früh mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Reaktion auf den Rückstand und drückten sofort auf den Ausgleich. Es dauerte aber bis zur 36. Minute, ehe Raphael Emminger mit seinem Treffer auf 1:1 stellte. Noch vor der Pause drehte Tobias Falkowski mit dem 2:1 die Partie endgültig.

Ausschließlich Bräunlingen spielte

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Es spielten ausschließlich die Hausherren und sie kreierten viele gute Torgelegenheiten. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Dominik Emminger auf 3:1. Doch auch nach dem Anschlusstreffer durch Florian Haselbacher in der 55. Minute kam keine große Spannung auf.

Sieben Tore mit purer Effizienz

Die Heimelf agierte insgesamt zu souverän. Kai Albicker sorgte mit dem 4:2 nach knapp 70 Minuten für die Vorentscheidung. In der Schlussphase zeigten die Bräunlinger pure Effizienz und stellten durch die Treffer von Schorpp, Albicker und Falkowski den deutlichen 7:2-Endstand her.

Tore: 0:1 (1.) Kech, 1:1 (36.) Emminger, 2:1 (43.) Falkowski, 3:1 (47.) Emminger, 3:2 (55.) Haselbacher, 4:2 (68.) Albicker, 5:2 (81.) Schorpp, 6:2 (83.) Albicker, 7:2 (89.) Falkowski. – SR: Becker (Hinterzarten). – Z: 150.

