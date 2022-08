Der SV Hölzlebruck spielte zuletzt eine konstante Saison. Nach 32 Spieltagen war es Platz acht. Ein Punkt fehlte zur Zielsetzung Rang sechs. Trainer Tobias Urban geht nun in seine fünfte Saison als Übungsleiter beim SV Hölzlebruck, erneut ist ein guter einstelliger Tabellenplatz das Ziel. Die Mannschaft wurde in der Sommerpause noch einmal deutlich verjüngt. „Das ist unsere Philosophie, hinter der auch die Vereinsführung steht. Wir wollen jungen Spielern die Chance geben, sich zu entwickeln, sie zu fordern und zu fördern“, betont der Hölzlebrucker Trainer.

Zum Personal

Mit Nico Riesterer und Niklas Waldvogel (beide FC Neustadt) haben die Hochschwarzwälder zwei Spieler an den Nachbarn verloren. Aufgefüllt wurden die Reihen ausschließlich mit Spielern, die aus der A-Jugend gekommen sind: Pierre Wachenheim, Joel Klisch sowie Daniel Sinner (alle FC Neustadt), Michael Schübel, Silas Dreher, Alessandro Gannuscio, Johannes Schwab, Ivan Katusic (alle eigener Nachwuchs) sowie Ivan Delic (Neustadt). „Mit diesen Jungs haben wir uns in der Breite deutlich verstärkt. Zu oft stellte sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren von allein auf. Jetzt haben wir Alternativen, wobei die Jugendspieler schon gute Ansätze zeigen.“

Die Schwerpunkte

Nach der kurzen Sommerpause arbeitete Urban mit seiner Elf an vielen taktischen Dingen. Die Abwehr (56 Gegentore) stand zuletzt gut, offensiv (58 Tore) sollte indes etwas mehr kommen. Alexander Winter (20 Treffer) war zuletzt der klare Top-Torschütze in der Urban-Elf. Es lag auch daran, dass Peter Beha lange Zeit verletzt ausfiel. Einiges verspricht sich Urban vom jungen Michael Schübel, der ebenfalls das Torjäger-Gen in sich trägt.

Fußball-Bezirksliga Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen – die neu gegründete SG Marbach/Rietheim Das könnte Sie auch interessieren

Steigerungsmöglichkeiten sieht Urban in allen Bereichen. In der Vorbereitung lautete sein Motto: Mit dem Ball schnell wieder fit werden. Besonders freut sich der Trainer auf die Duelle gegen seinen Heimatverein FC Löffingen. Das erste Aufeinandertreffen gibt es erst am letzten Vorrundenspieltag. Titelfavoriten sind für Urban die SG Marbach/Rietheim und der FC Pfaffenweiler. Dahinter könnte sich eine Überraschungsmannschaft platzieren. „Für alle anderen Teams ist von Rang 4 bis Platz 18 alles möglich. Die Liga ist sehr ausgeglichen.“ Nach vielen Jahren im Trainergeschäft steht für Tobias Urban eine Premiere an. Erstmals wird eine von ihm betreute Mannschaft im Bezirkspokal starten, Hölzlebruck gastiert beim FC Pfohren.