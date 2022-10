Fußball-Bezirksliga: SG Riedböhringen/Fützen – FC Furtwangen 3:1 (1:1). – Zu Beginn des Spiels waren die beiden Mannschaften vor allem auf gegenseitiges Abtasten bedacht. Nach und nach überließen die Hausherren den Ball den Gästen, die in der Folge das Spiel machen mussten. Für die SG Riedböhring/Fützen ging dieser Plan auf. Yunus Celik nutze eine Kontergelegenheit in der 13. Minute für die Führung. Nach der Führung verlor das Heimteam von Trainer Zeljko Cosic aber den Zugriff im Mittelfeld. Der FC Furtwangen operierte in der Folge vor allem mit langen Bällen und kam so zum verdienten Ausgleich durch Anto Tavic in der 39. Minute.

Celik gelingen zwei weitere Treffer

Nach dem Seitenwechsel sahen die ungefähr 120 Zuschauer ein offenes Spiel mit beiden Teams auf Augenhöhe und hoher Intensität. Den Unterschied an diesem Samstagnachmittag machte aber ein hervorragend aufgelegter Yunus Celik aufseiten der SG Riedböhring/Fützen. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff in der 79. Minute erhöhte er für den Tabellenzehnten auf 2:1. Kurz bevor Schiedsrichter Axel Kostenbader schließlich abpfiff, veredelte Celik seine Leistung mit dem dritten Tor und brachte seine Mannschaft so zum 3:1-Heimsieg gegen den FC Furtwangen.

Tore: 1:0 (13.) Celik, 1:1 (39.) Tavic, 2:1 (79.) Celik, 3:1 (90.) Celik. – SR: Axel Kostenbader. – Z: 120.

