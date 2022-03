von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SG Riedböhringen/Fützen – SV Hölzlebruck 1:1 (0:0). – Die Gastgeber dominierten während der gesamten ersten Hälfte das Spiel. Doch es wollte ihnen nicht gelingen, aus ihrer spielerischen Überlegenheit heraus gute Torgelegenheiten zu kreieren. Bis auf einen Pfostentreffer blieben gefährliche Chancen aus und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

SG Riedböhringen/Fützen geht in Führung

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Begegnung nun ausgeglichen. Nils Hewer brachte die Heimelf nach einer guten Stunde in Führung. Kurz darauf war Matthias Knöpfle nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle und traf so zum Ausgleich. In der Endphase der Partie blieben nennenswerte Strafraumszenen aus und so teilen sich die beiden Teams am Ende die Punkte.

Tore: 1:0 (61.) Hewer, 1:1 (69.) Knöpfle. – SR: Müller (Höchenschwand). – Z: 150.

