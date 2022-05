Fußball vor 12 Stunden

Georg Isele ist unheimlich stolz auf die SG Mettingen/Krenkingen

Fußball-Bezirksliga: Die Elf aus dem Steinatal will Saison auf Platz drei und als Nummer 1 in der Stadt Waldshut-Tiengen beenden. Fürs Spiel beim FC Hochrhein verzichtet Georg Isele sogar aufs DFB-Pokalfinale in Berlin