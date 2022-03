Fußball-Bezirksliga: Der 36-jährige Routinier zählt wieder zum Kader des SV Buch und trifft prompt beim 4:1-Sieg über den FC Schönau ins Tor. Dawid Armanowski ist an drei Treffern direkt beteiligt.

Dieser Jubelschrei war sicher auch in Buch zu hören. Laut und fast brachial freute sich Denys Martini auf dem Ausweichsportplatz in Schachen über das 2:0 für den SV Buch. Spätestens in diesem Moment war klar: Der FC Schönau ist besiegt und der gute