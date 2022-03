Fußball-Bezirksliga: – Der SV Buch wird aktuell von einer heftigen Corona-Welle erfasst. Mindestens sieben Spieler sind von einer Infektion betroffen und in Quarantäne: „Es sind noch weitere Akteure erkrankt. Bei ihnen ist Corona aber nicht bestätigt“, so Sportchef Denys Martini, der beim FC Hochrhein um Verlegung des Spiels vom Sonntag angefragt hat.

SV Buch - FC Schönau Denys Martini meldet sich eindrucksvoll aus der „Fußball-Rente“ zurück Das könnte Sie auch interessieren

„Für uns war es kein Thema, diese Partie zu verlegen“, so Jürgen Laub, der beim Gastgeber in Hohentengen für den Spielbetrieb zuständig ist: „Auch wir könnten ja in so eine Situation geraten und hoffen dann ebenfalls auf ein Entgegenkommen des jeweiligen Gegners.“ Das Spiel wurde von Staffelleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) auf Mittwoch, 6. April, 20 Uhr, terminiert.

Fußball Trainer Philip Brandl verlässt den FC Hochrhein im Sommer Das könnte Sie auch interessieren

Beim SV Buch kam der Trainingsbetrieb nahezu zum Erliegen. „Wir haben es uns wohl am Samstag im Rahmen des Spiels in Schachen eingefangen“, so Trainer Daniel Pietzke, der ebenfalls in Quarantäne ist, allerdings auch betont, dass der 4:1-Sieg gegen den FC Schönau auf keinen Fall ursächlich gewesen ist: „Es gab keine Ausschweifungen.“ Denys Martini hofft, dass ab kommender Woche wieder trainiert werden kann. Dass das Spiel am 20. März, 15 Uhr, gegen den VfB Waldshut, in Schachen, ausgetragen werden kann, sei im Moment noch nicht gesichert.