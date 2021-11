von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Worblingen – Türk. SV Singen 0:5 ( 0:3 ). – Die Partie startete mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. Nach und nach drängten die Gäste weiter nach vorne, jedoch verteidigte der SV Worblingen.

Türk. SV Singen erzielte überraschend Führungstreffer

In der neunten Spielminute hatten die Hausherren durch Manuel Fernandez Gonzalez die erste Großchance. Im weiteren Verlauf passierte vorerst nichts, bis dann überraschend für den Türkischen SV Singen Muhammed Demir den Führungstreffer erzielte.

Worblingen spielte unbeeindruckt und munter nach vorne

Davon ließ sich der SV Worblingen nicht beeindrucken und spielte munter nach vorne, jedoch ohne zwingend genug vor dem Tor zu agieren. Kurz vor der Halbzeitpause dann eine böse Wendung für die Hausherren. Erst in der 41. Spielminute, nach einem Freistoß, stocherte Gani Hamdushi die Kugel in das gegnerische Tor, um dann erneut in der 45. Spielminute nach einer Kombination zuzuschlagen. Zugleich ertönte der Halbzeitpfiff und beide Seiten haben sich erst einmal in die Kabine verabschiedet.

SV Worblingen glückte kein Ehrentreffer

Nach der Halbzeitpause dominierten die Gäste weitgehend das Spiel, sodass die erste Großchance nicht lange auf sich warten ließ. Die Heimmannschaft bemühte sich nach Kräften dem Druck standzuhalten. Durch Marcel Simsek, welcher in der 66. und 77. Spielmute traf, stellte der Türkische SV Singen das Endergebnis her. Trotz einer Steigerung des SV Worblingen glückte den Hausherren kein Anschluss- bzw. Ehrentreffer.



Tore: 0:1 (21.) Demir, 0:2 und 0:3 (41. und 45.) Hamdushi, 0:4 und 0:5 (66. und 77.) Simsek. – SR: Guth.

