Fußball-Bezirksliga: TSV Aach-Linz – FC RW Salem 3:1 (1:1). – Alles oder nichts hieß es im Spitzenspiel in der SF Arena für beide Mannschaften! Früh ging der TSV Aach-Linz in der fünften Spielminute in Führung, nachdem der Freistoß von Todor Staykov – noch abgefäscht durch Teamkameraden Nico Restle – im Tor landete.

Battaglia verwandelt Strafstoß zum 1:1

Die Gäste aus Salem waren fortan spielbestimmend, was sich auch in der Anzahl der Torchancen widerspiegelte. Dennoch drehte die Mannschaft um Patrick Hagg in der Offensive mit Dukart und Slawig auf, verpassten den Ausbau der Führung knapp. Noch vor der Halbzeit verwandelte Silvio Battaglia einen Foulstrafstoß gekonnt zum fairen 1:1-Halbzeitstand.

Standardsituation der Türöffner für den Aach-Linzer 3:1-Erfolg

In Hälfte zwei war die Partie wiederum weitestgehend ausgeglichen, wobei gefährliche Torchancen beiderseits ausblieben. Eine Standardsituation für den TSV in der 64. Spielminute war der Türöffner zur Spielentscheidung, verwandelt durch Yannik Slawig. Nur wenige Augenblicke später traf Senol Yildiz mit einem fulminanten Treffer zum 3:1. Bis zum Ende der Begegnung verteidigte die Heimmannschaft klug und konnte die Bemühungen des FC RW Salem abwehren. Somit blieben die drei Punkte in der SF Arena beim TSV Aach-Linz, der in den entscheidenden Momenten die Tore erzielte, sich den Sieg und somit die vorübergehende Tabellenführung nicht mehr nehmen ließ.

Tore: 1:0 (5.) Restle, 1:2 (42.) Battaglia, 2:1 (64.) Slawig, 3:1 (66.) Yildiz. – SR: Jakob Stier (Allensbach). – Z: 250.

