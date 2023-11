Fußball-Bezirksliga: FC Bodman-Ludwigshafen – SV Orsingen-Nenzingen 0:1 (0:1). – Beide Teams begannen das Derby mit hohem Tempo. Die ersten, allerdings harmlosen Abschlüsse hatte die Heimelf. In Führung gingen aber die Gäste in der zehnten Minute. Ein Freistoß von Kreiser wurde abgefälscht und fand den Weg über die Linie. Dies sollte der letzte Torschuss der Gäste für lange Zeit bleiben, denn klar spielbestimmend war danach der FC Bodman-Ludwigshafen. Beim direkten Gegenzug nach dem Treffer passte Löffler scharf von links vors Tor, aber seine Mitspieler kamen einen Schritt zu spät. Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der Hälfte des SV Orsingen-Nenzingen ab, allerdings blieben wirklich große Möglichkeiten aus. Denn im letzten Drittel wurde oft die falsche Entscheidung getroffen. Schuss statt Pass oder Dribbling statt Schuss, sodass vielversprechende Angriffe verpufften oder in einem harmlosen Distanzschuss endeten. In der 39. Minute verhinderte allerdings Gäste-Torhüter Stemmer den Ausgleich, als er einen satten Schuss von Löffler glänzend parierte. Der Nachschuss aus zwölf Metern ging dann über den Kasten. Erst kurz vor Halbzeit kam der SV Orsingen-Nenzingen wieder gefährlich vors FC-Tor, aber Torhüter Alhelal blieb Sieger gegen Kreiser.

Viele Fehlpässe in der zweiten Halbzeit

Wenige Sekunden nach Wiederbeginn tauchte nach einem Doppelpass Burmeister vor Torhüter Stemmer auf, scheiterte mit seinem Schuss aus relativ spitzem Winkel aber. Und auch nach dem folgenden Eckball lautete das Duell Burmeister gegen Stemmer. Wieder blieb der Torhüter Sieger, denn er parierte den Kopfball. Nach einer Stunde verflachte die Partie. Viele Fehlpässe prägten das Spiel beider Teams, wodurch die Heimelf nicht mehr den Druck auf die Abwehr aufbauen konnte und die Gäste gute Konterchancen schon im Anfangsstadium vergaben.

FC Bodman-Ludwigshafen schafft den Ausgleich nicht

Erst in der Schlussphase wurde es vor den Toren nochmals lebhaft. Große Aufregung in der 89. Minute, als ein Gästeabwehrspieler den eigenen Mannschaftskollegen anschoss und der Abpraller bei Alsafra landete. Der Schiedsrichter gab das Tor – durchaus umstritten wegen Abseits – nicht. Die Nachspielzeit lief schon, als Brackmeyer vor Torhüter Stemmer an den Ball kam und in die Mitte spielte, wo aber die Abwehr klären konnte. Auch in der letzten Szene des Spiels war der FC Bodman-Ludwigshafen ganz nahe am Ausgleich. Einen abgewehrten Eckball schoss Ehmann aus 20 Metern direkt aufs Tor, aber wieder parierte Stemmer glänzend. Und auch den Abpraller brachte Bodman-Ludwigshafen nicht über die Linie. So blieb es bei einem insgesamt sehr schmeichelhaften Sieg der Gäste.

Tor: 0:1 (10.) Kreiser. – SR: Hilebrand (Kressbronn). – Zuschauer: 300.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: