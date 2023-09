Fußball-Bezirksliga: SV Deggenhausertal – SV Mühlhausen 1:4 (0:1). – Nach etwas zerfahrenem Beginn fanden die Gäste als Erste zu ihrer Linie und erspielten sich die ersten Torchancen. Der SVD brachte nach 15 Minuten durch einen Kopfball von Rilli erstmals Gefahr vor das Mühlhausener Tor. Just als die Heimelf mehr und mehr das Kommando übernahm, fiel das Tor für die Gäste durch Lattner, der freistehend nur noch einschieben musste. In der Folgezeit verflachte die Partie zusehend, was bei der Gluthitze im HSM-Stadion nicht verwunderlich war. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit zog das Tempo noch einmal an, es blieb jedoch bei der knappen Gästeführung.

Beide Seiten lassen Hochkaräter liegen

Nach dem Wechsel kamen beide Teams mit frischem Schwung auf den Rasen, wobei auf beiden Seiten hochkarätige Möglichkeiten liegen blieben. In der 57. Minute traf Gutacker mit einem Freistoß die Latte, bevor nur eine Minute später Wendel zum 0:2 traf. Der SVD konnte zu selten an die zuletzt gezeigten starken Leistungen anknüpfen und musste in der 77. Minute den dritten Gegentreffer hinnehmen. Kaplan traf mit einem Traumtor aus 25 Meter in den Winkel. In der Schlussphase gelang Rilli mit einem kernigen Flachschuss noch den Ehrentreffer, bevor Gutacker in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Freistoß den Schlusspunkt setzte.

Tore: 0:1 (20.) Lattner, 0:2 (58.) Wendel, 0:3 (77.) Kaplan, 1:3 (84.) Rilli, 1:4 (90.+4) Gutacker. – SR: Hecker. – Bes. Vork.: Gelb Rot Bentele (90./SVD). – Z: 240.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: