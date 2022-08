von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Deggenhausertal – FC Öhningen-Gaienhofen 0:4 (0:0). – Nach einer temporeichen Startphase entwickelte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die Platzherren phasenweise sogar leichte Feldvorteile erspielten. Die größeren Torchancen verbuchte jedoch die Höri-Elf. Besonders der sehr agile Alessandro Fiore Tapia sorgte immer wieder für Wirbel im Angriffsspiel der Gäste. Dank zweier starken Paraden des erneut gut aufgelegten Mutter im Gehäuse des SVD ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Alessandro Fiore Tapia krönt seine starke Leistung

Auch nach dem Wechsel konnte die Heimelf die Partie zunächst offen gestalten, bevor die Gäste innerhalb von fünf Minuten die Partie für sich entschieden. Zunächst traf Wäschle, der im ersten Durchgang noch mehrmals knapp gescheitert war, mit einem wuchtigen Kopfball zum 0:1. Keine drei Minuten später krönte Alessandro Fiore Tapia seine starke Leistung mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel, kurz darauf musste er bei einer scharfen Hereingabe nur noch abstauben.

Gnadenlos effizienter Zwischenspurt zum 3:0

Nach diesem gnadenlos effizienten Zwischenspurt schalteten die Gäste in den Verwaltungsmodus und kontrollierten das Spiel mit der klaren Führung im Rücken. Der SVD bemühte sich in der Folgezeit um Ergebnisverbesserung, kam aber nur selten aussichtsreich vors Tor. Ein Freistoß von Schiller in der 65. Minute hatte noch am meisten Gefahr gebracht. In der Schlussphase erhöhte der eingewechselte Daniel Fiore Tapia auf 4:0. Bei zwei weiteren Gästechancen war dagegen Mutter reaktionsschnell zur Stelle.

Tore: 0:1 (53.) Wäschle, 0:2 (55.) A. Fiore Tapia, 0:3 (58.) A. Fiore Tapia, 0:4 (84.) D. Fiore Tapia. – SR: Reif. – Z: 170.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: