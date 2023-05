1.FC Rielasingen-Arlen II – ESV Südstern Singen 2:3 (0:2). – Die erste Torchance gehörte den Gastgebern. Nach 8 Minuten wurde Ramazan Bakici freigespielt, doch sein Abschluss war nicht platziert genug und Nico Stärk im Tor der Südstern konnte parieren. Ansonsten beherrschte der Tabellenzweite in der ersten Halbzeit das Geschehen eindeutig und hatte eigentlich alles im Griff.

In der 18. Minute brachte ein Traumtor von Nedzad Plavci die Gästeführung. Sein Distanzschuss aus 30 Metern schlug im oberen Torwinkel ein. Die Gäste brachten immer wieder Oumar Coulibaly in Abschlussposition, der hatte jedoch sein Visier nicht so richtig eingestellt und verfehlte ein ums andere Mal das 0:2. In der 33. Minute traf er dann, nach einem Pass in die Tiefe, doch noch und erhöhte auf 0:2. Kurz vor der Pause rettete der Pfosten für die Gastgeber, und so ging es mit einer hochverdienten Führung in die Kabinen.

Nach dem Wechsel brachte ein flach getretener Freistoß aus 18 Metern den Anschlusstreffer durch Ramazan Bakici. In der Folge versemmelten die Gäste durch Oumar Coulibaly und Nuradin Xani Großchancen. Aber die Gastgeber waren nun gut im Spiel, und so kam der Ausgleich durch Ugur Karaotcu gar nicht mehr so überraschend. Die Südstern-Abwehr unterschätzte einen langen Ball und der Torschütze überlupfte den Torhüter aus 20 Metern zum 2:2. Lange hielt das Unentschieden allerdings nicht, denn schon drei Minuten später die erneute Gästeführung, als Kevin Peckruhn am langen Pfosten einschob.

Gastgeber mit viel Herz

Doch die Gastgeber zeigten in der Folge viel Herz und hatten mit gut vorgetragenen Angriffen Möglichkeiten auf den erneuten Ausgleich. Gleich dreimal musste Nico Stärk nach Distanzschüssen eingreifen und konnte weitere Gegentreffer verhindern. Der in dieser Phase uninspirierte Tabellenzweite konnte erst in den Schlussminuten wieder Chancen herausarbeiten, scheiterte aber gleich zweimal am starken Jimmy Amann im Tor der Heimmannschaft. Trotz klarer Feldüberlegenheit vor der Pause hätte sich der ESV Südstern Singen aufgrund der zweiten Halbzeit nicht über eine Punkteteilung beklagen dürfen.

Tore: 0:1 (18.) Plavci, 0:2 (33.) Coulibaly, 1:2 (52.) Bakici, 2:2 (64.) Karaotcu, 2:3 (67.) Peckruhn. – SR: Müller (Owingen). – Z: 280.