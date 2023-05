Beide Teams schielen auf Tabellenplatz sechs

SV Deggenhausertal – SG Reichenau/R.-Waldsiedl. (Freitag, 19 Uhr). – „Auch wenn Steißlingen sich mit aller Kraft gewehrt hat, ist das Ergebnis schwer einzuordnen“, will Bahadir Livgökmen, Trainer des SV Deggenhausertal, den 7:1-Erfolg zuletzt nicht zu hoch bewerten und fokussiert sich auf das kommende Spiel: „Gegen Reichenau wird es ein kleines Finale um Platz sechs“, so Livgökmen. Rolf Blum, Trainer der SG Reichenau, war trotz der 0:2-Niederlage gegen Öhningen-Gaienhofen nach einer „sehr couragierten Leistung“ durchaus zufrieden und startet mit einer ähnlichen Zielsetzung wie sein Gegenüber in die Partie: „Wir wollen uns gegen unseren Tabellennachbarn den sechsten Platz zurückerobern.“

Türkischer SV Konstanz muss Fehler minimieren

Türk. SV Konstanz – SV Mühlhausen (Samstag, 16 Uhr). – „Wir wollen an die Leistung im Spiel gegen den SC Pfullendorf II anknüpfen“, sagt Önder Demirekin, Trainer des Türk. SV Konstanz, über den 5:3-Erfolg am vergangenen Sonntag. „Die jüngsten Spiele haben gezeigt, dass wir gut mithalten können, aber uns durch individuelle Fehler selbst in Schwierigkeiten bringen“, reflektiert der TSV-Coach und mahnt: „Gegen den SV Mühlhausen dürfen wir uns keine Fehler erlauben.“ Mühlhausens Spielertrainer Manuel Gutacker sieht seine Mannschaft nach dem „geduldigen Auftritt“ beim 3:2-Erfolg gegen den FC RW Salem auf dem richtigen Weg. Nun fordert er eine ähnliche Einstellung. „Wir wollen in Konstanz nachlegen und noch einen Platz gutmachen.“

Steffen Keller strebt endgültigen Klassenerhalt an

TSV Aach-Linz – FC Bodman-Ludwigshafen (Samstag, 16 Uhr). – „Aufgrund unserer dünnen Personaldecke mussten wir das Spiel gegen den Tabellenzweiten mit zehn Mann beenden“, spricht Patrick Hagg, Trainer des TSV Aach-Linz, seiner Mannschaft nach dem 2:2 gegen den ESV Südstern Singen ein „riesiges Kompliment“ aus. Sein Gegenüber Steffen Keller will seine persönliche Negativserie gegen den TSV Aach-Linz beenden. „Ich konnte dort noch nie was holen, auch im Hinspiel sahen wir nicht gut aus.“ Trotzdem geht der FC-Coach mit klaren Vorstellungen ins Spiel: „Wir wollen den Klassenerhalt nun endgültig klarmachen“, so Keller.

FC Steißlingen will Punktgewinn vom Hinspiel wiederholen

SV Orsingen-Nenzingen – FC Steißlingen (Samstag, 16 Uhr). – Mit einer bitteren 0:1-Pleite für den SV Orsingen-Nenzingen endete das Derby gegen den FC Bodman-Ludwigshafen. Damit hat das Team um Trainer Alessandro Paolantonio die Chance verpasst, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu schaffen. Maik Anders, Kapitän des FC Steißlingen, bemängelt die Unbeständigkeit bei der 1:7-Pleite gegen den SV Deggenhausertal. „Nach einer ansehnlichen ersten Halbzeit brechen wir in der zweiten Hälfte ein.“ Gegen den Tabellennachbarn SV Orsingen-Nenzingen ruft der Spielführer das Hinspiel (2:2) ins Gedächtnis. „Wir haben damals gezeigt, dass wir mithalten können und hätten auch einen Sieg verdient gehabt“, erinnert sich Maik Anders.

SC Markdorf in der Rückrunde noch ohne Punktverlust

FC Öhningen-Gaienhofen – SC Markdorf (Samstag, 16 Uhr). – Einen großen Schritt Richtung Meisterschaft hat der FC Öhningen-Gaienhofen zuletzt mit dem 2:0-Erfolg auf der Reichenau gemacht. Nach dem 2:2-Unentschieden des ärgsten Verfolgers ESV Südstern Singen gegen den TSV Aach-Linz, hätte der Tabellenführer – ein Sieg am Samstag vorausgesetzt, nun vier Punkte Vorsprung. Daniel Schmid, Trainer des SC Markdorf, war beim 4:0-Erfolg gegen den FC Hilzingen vor allem mit der zweiten Hälfte zufrieden. „Mit unserer Offensive konnten wir sehr gute Impulse setzen“, lobt Schmid und sieht gegen den Tabellenprimus gute Chancen. „Meine Mannschaft hat sich enorm entwickelt. Daher bin ich positiv gestimmt, auch dieses Spiel zu gewinnen.“

FC Hilzingen plagen weiterhin Personalsorgen

FC Hilzingen – SC Pfullendorf II (Samstag, 16 Uhr). – „Wir sind aktuell froh, dass wir irgendwie noch eine Mannschaft aufs Feld bekommen“, sehnt Benjamin Heim, Trainer des FC Hilzingen, das Saisonende herbei. Trotz der geringen Aussicht auf Besserung gibt sich der FC-Coach kämpferisch. „Aufgrund der Tabellensituation wollen wir gegen Pfullendorf auf jeden Fall gewinnen.“ Sein Gegenüber Armin Brutschin sah bei der „verdienten 3:5-Niederlage“ gegen den TSV Konstanz zwei Gesichter seiner Mannschaft. „Die ersten 25 Minuten und die letzte Viertelstunde waren gut – die restliche Spielzeit leider nicht“, meint Brutschin. Nun hofft der Trainer des Tabellenelften, in Hilzingen wieder etwas Zählbares mitzunehmen. (fek)