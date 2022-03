von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – Spfrde Owingen-Billafingen 2:1 (1:1). – Weit über eine halbe Stunde lang fand Salem in keiner Weise Zugriff auf das Spiel, wohingegen Owingen vorwiegend durch Kasper und Sutero immer wieder gefährlich im Strafraum auftauchten und für Unruhe bei den Gastgebern sorgten.

Grau verwandelt Strafstoß souverän

So konnte Letztgenannter in der 13. Minute nur regelwidrig gestoppt werden, den Strafstoß verwandelte Grau souverän zur verdienten Führung. Den Ausgleich sieben Minuten vor dem Pausenpfiff mittels einer Direktabnahme aus vierzehn Metern durch Weber war aufgrund dieser bis dahin einzigen Torchance für die Rot-Weißen dann auch mehr als schmeichelhaft.

Salem geht nach einem Freistoß in Führung

Bereits neun Minuten nach Seitenwechsel gerieten die Einheimischen durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl, wobei dies ein deutlich sichtbares Aufbäumen zur Folge hatte. Einen Freistoß aus achtzehn Metern unhaltbar neben den linken Pfosten gezirkelt, brachte in der 63. Minute durch Boyadzhiev die Steck-Truppe sogar in Front. Gegen Ende der Partie berannten die Sportfreunde wieder das Salemer Tor, doch konnten diese trotz siebenminütiger Nachspielzeit in doppelter Unterzahl den glücklichen Sieg in einem eher durchschnittlichen Derby über die Zeit retten.

Tore: 0:1 (14./FE) Grau, 1: (38.) Weber, 2:1 (63.) Boyadzhiev. – SR: Züfle. – Z: 180. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (54.) Luci, 92. Weber (beide RWS).