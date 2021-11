FC Öhingen-Gaienhofen - SV Mühlhausen vor 13 Stunden

Öhningen-Gaienhofen siegt zuhause 6:0 gegen Mühlhausen. Mit Videos!

Ein frühes Tor brachte die Heimelf in der achten Minute in Führung. Das Spiel verlief zu Beginn ausgeglichen, doch nur die Gastgeber wurden torgefährlich und legten immer wieder nach. So kam es zu einem eindeutigen 6:0-Sieg des neuen Tabellenführers.