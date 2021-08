von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Steißlingen – SC Konstanz-Wollmatingen 1:3 (0:2). – Der FC Steißlingen verliert das erste Heimspiel der Saison verdient gegen den SC Konstanz-Wollmatingen.

Konstanz-Wollmatingen mit Doppelschlag

Die Gäste gingen mit einem Doppelschlag durch Hain in der vierten und sechsten Minute schnell in Führung und stellten so die Weichen früh auf Sieg. Die noch ungeordnete FC-Defensive machte es dem SC dabei relativ einfach.

Erste Steißlinger Torchance

Die Gäste bestimmten der frühen 2:0-Führung fortan das Spiel und kontrollierten Ball und Gegner in der ersten halben Stunde. In der 18. Minute vergab Hain in aussichtsreicher Position die Chance zum 3:0. Der FC hatte die erste gute Möglichkeit mit einem Kopfball durch Brassel nach einem Eckstoß in der 22. Minute, und die Wollmatinger in der 31. Minute die große Möglichkeit zum 3:0. Tuncer scheiterte frei vor Windey.

Torchancen waren Mangelware

Im zweiten Spielabschnitt hatte der FC die erste gute Chance in der 52. Minute. Der Schuss von Zhuniqi verfehlte das Tor jedoch knapp. Das Spiel verflachte danach, Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. In der 67. Minute entschied Schiedsrichter Bühner nach einem Foul an Lehmann auf Strafstoß für die Heimelf. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 1:2.

Steißlingen bäumte sich auf

Der FC bäumte sich daraufhin nochmals auf, doch klare Torchancen konnte die Defensive der Gäste frühzeitig unterbinden. In der Schlussphase war der Kräfteverschleiß beiden Mannschaften anzumerken. Beide Teams konnten sich vor Gegners Strafraum nicht mehr entscheidend in Szene setzen. In der Schlussminute sorgten die Gäste dann für die endgültige Entscheidung. Reinery erzielte nach einem Konter den Treffer zum 1:3 für den SC Konstanz-Wollmatingen.

Tore: 0:1 (4.) Hain, 0:2 (6.) Hain, 1:2 Lehmann (69/FE.), 1:3 (90.) Reinery. – SR: Bühner (Deggenhausertal). – Z: 250.

