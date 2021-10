von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: Spfrde Owingen-Billafingen – SC Konstanz-Wollmatingen 1:5 (0:2). – Nach einer kurzen Phase des Abtastens ging der Gast aus Konstanz-Wollmatingen bereits in der achten Minute in Führung. Der Kapitän Markus Hain hatte einen hinter die Abwehr des Gastgebers geschlagenen langen Ball verwertet und ließ dem Torhüter keine Chance.

Zwei Tore in vier Minuten

Vier Minuten später führte erneut ein langer Ball zur nächsten Großchance der Gäste, die allerdings von Roberto Sutera, dem Torhüter der Heimmannschaft, zunächst vereitelt werden konnte. Im darauffolgenden Getümmel wusste sich die Heimelf nur mit einem Foul zu helfen, den Strafstoß verwandelte der Konstanzer Kapitän Hain sicher zum 2:0.

Sportfreunde treffen nur den Pfosten

In der 21. Minute machten die Sportfreunde Owingen-Billafingen durch einen Freistoß, der den Pfosten traf, auf sich aufmerksam. Bis zur Halbzeit hatte der Gastgeber noch zwei weitere Gelegenheiten, allerdings wollte der Anschlusstreffer nicht gelingen.

Dennis Sutera gelingt das 1:2

Die zweite Halbzeit plätscherte zunächst dahin, bis Owingen-Billafingen in der 63. Minute doch noch auf 1:2 verkürzen konnten. Dennis Sutera verwandelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze unhaltbar in den Winkel.

Konstanz erhöht auf 3:1

In der 78. Minute erhöhte Konstanz-Wollmatingen nach einem Fehler im Spielaufbau der Heimelf auf 3:1, Torschütze war Liam Omore. Sieben Minuten später folgte das 4:1 durch Hahn nach einem Traumpass in die Gasse. Kurz darauf dezimierte sich die Heimelf durch eine Gelb-Rote Karte für Hamburger. Den Schlusspunkt setzten die Gäste in der 89. Minute mit ihrem fünften Tor. Insgesamt vielleicht ein verdienter Sieg für die Gäste, der im Ergebnis allerdings deutlich zu hoch ausfiel.

Tore: 0:1 (9.) Hain, 0:2 (14.) Hain (FE), 1:2 (64.) Sutera, 1:3 (78.) Omore, 1:4 (85.) Hahn, 1:5 (89.) Hahn. – SR: Mathis. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (87.) Hamburger (Spfrde).

