Felix, drei Tore im letzten Spiel, ein 7:0 gegen den TSV Konstanz – und dann die Meisterschaft. Wie groß ist die Freude?

Das ist einfach unbeschreiblich. Eine tolle Belohnung für die ganze harte Arbeit, die wir das Jahr über geleistet haben. Diese Mannschaft ist so ein geiler Haufen, ich habe jede Minute mit meinen Mitspielern genossen. Nach dem Spiel hieß es nur noch: Feuer frei.

Was macht diesen geilen Haufen aus?

Jeder ist immer für jeden da, nicht nur auf dem Platz. Es sind nicht alles einfache Charaktere, da zähle ich mich selbst auch dazu. Aber wir sind trotzdem füreinander da und das zeigt auch, warum wir ganz vorne stehen.

Zur Person Felix Wäschle ist 29 Jahre alt und arbeitet als selbstständiger Versicherungskaufmann in Singen, wo er gemeinsam mit seinem Vater eine Agentur führt. Vor seiner Zeit beim FC Öhningen-Gaienhofen spielte der gebürtige Singener unter anderem beim FC Radolfzell, dem SV Mühlhausen und dem FC Singen 04. Der Stürmer erzielte in dieser Saison 37 Tore. (fei)

Ärgert es Sie, dass es nicht mit der Torjägerkrone geklappt hat?

Nein, an erster Stelle steht der Erfolg der Mannschaft. Das ist mir auch persönlich das Wichtigste. Als Stürmer hätte es mich natürlich schon gefreut, wenn es auch noch damit geklappt hätte, aber Austyn Adefeyiju hat so viele tolle Spiele gemacht und verdient es, mit 41 Toren die Kanone zu gewinnen. Daher auch von mir: Glückwunsch nach Markdorf.

Was kommt in der nächsten Saison auf Sie zu in der Landesliga?

Wir haben keinen Druck, in der Landesliga spielen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, die etwas größeren Vereine ärgern zu dürfen bei uns im Dorf.

Haben Sie das Zeug zum Klassenerhalt?

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Zeug dazu haben. Wir bekommen supergute Neuzugänge mit Ardian Neziri und Ahmet Hakan, um nur zwei herauszupicken. Ich bin gespannt, was sich da noch tun wird. Ich hoffe, dass der eine oder andere noch kommen und uns verstärken wird. Wir sind so gut aufgestellt, dass wir bestehen können und freuen uns auf das, was kommt.

Aber jetzt wurde erst einmal der Titel groß gefeiert, oder?

Nach dem Spiel war einfach nur noch Party angesagt. Das hatten wir uns verdient als Meister. Es war eine geile Feier, unvergessliche Momente. Einfach toll. Ich musste leider schon gegen halb zwölf gehen, weil ich am Montag früh auf den Flieger musste. Ab in den Urlaub in die Türkei. Fünf Tage lang einfach nur runterfahren nach dieser anstrengenden Saison und Partynacht.