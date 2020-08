von unserer Sportredaktion

FC Hilzingen – SC Konstanz-Wollmatingen 0:2 (0:0). – Es war von Beginn ein offenes Spiel, beide Mannschaften schenkten sich wenig und auf beiden Seiten entwickelten sich gute Abschlussmöglichkeiten, trotzdem fehlte die einhundertprozentige Chance, da beide Hintermannschaften aufmerksam agierten und die Torhüter ihr Tor sauber hielten. Mit zunehmender Dauer der Begegnung wurden die Gäste dominanter mit mehr Ballbesitz, trotzdem hatte Hilzingen aus der Tiefe mindestens gleich viele Angriffsmöglichkeiten.

Angriffe meist im Keim erstickt

Nach der Pause kamen die Konstanzer besser ins Spiel und dominierten die zweite Spielhälfte von Beginn an. Die Partie fand zu großen Teilen in der Hilzinger Hälfte statt. Die spielbestimmende Mannschaft aus Konstanz gab jetzt den Ton an. Die Heimelf stemmte sich mit allen Kräften gegen die drückende Überlegenheit der Gäste, aber ihre Angriffe wurden meist im Keim erstickt. Doch es dauerte bis zur 65. Spielminute, ehe die Gäste ihre drückende Überlegenheit in Zählbares umwandeln konnten. Die Konstanzer Angreifer versetzten die Hilzinger Hintermannschaft und gingen nicht unverdient in Führung. Doch das Spiel war noch lange nicht entschieden. Jetzt entwickelten sich wieder mehr Tormöglichkeiten. Der FC Hilzingen spielte zwar aussichtsreich bis zur Strafraumgrenze, aber die Konstanzer Hintermannschaft stand sicher und verteidigte bestens. Erst als Corda (88.) auf 2:0 erhöhte, war die Begegnung entschieden.

Tore: 0:1 (65.) Tuncer, 0:2 (88.) Corda. – SR: Lorenz (Überlingen). – Z: 140.

