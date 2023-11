Rot-Weiß Salem hat weiter Tuchfühlung zur Tabellenspitze

FC Kluftern – FC Rot-Weiß Salem (Freitag, 19.30 Uhr). – Der FC Kluftern musste am vergangenen Sonntag erneut eine bittere Niederlage hinnehmen. Im Derby gegen den SC Markdorf unterlag der Tabellenletzte mit 1:4. Bereits nach einer halben Stunde war das Spiel so gut wie entschieden, als der Aufsteiger blitzartig mit vier Toren in Rückstand lag.

Beim FC Rot-Weiß Salem sieht die Lage nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Hilzingen anders aus. „Es ist sehr erfreulich, dass wir defensiv sehr stabil wirken und nach vorne immer wieder unsere Stärken zeigen“, merkt Trainer Adnan Sijaric an. Den FC Kluftern will er trotzdem nicht unterschätzen. „Wir sollten sie nicht am Tabellenplatz messen, sondern weiterhin unsere Hausaufgaben machen“, macht der Trainer deutlich.

Mühlhausen will Siegesserie im Hegau-Derby fortsetzen

FC Hilzingen – SV Mühlhausen (Samstag, 14.30 Uhr). – Einen Wechsel auf der Trainerbank gab es in der vergangenen Woche beim FC Hilzingen. Das lange Zeit erfolgreiche Duo Benjamin Heim und Maik Sätteli trat nach enttäuschenden Resultaten zurück. Interimsweise übernimmt Daniel Schorpp den Trainerposten. Bei seinem Debüt zog der FC Hilzingen mit einer 0:2-Pleite gegen den FC Rot-Weiß Salem den Kürzeren.

Manuel Gutacker, Spielertrainer des SV Mühlhausen, freut sich, dass sich die „harte Arbeit der letzten Wochen ausbezahlt“ hat. Der Coach fährt daher mit Optimismus zum FC Hilzingen. „Zwei Siege in Folge geben uns für die kommende Aufgabe Selbstvertrauen“, glaubt Gutacker.

BC Konstanz-Egg gilt im Aufsteigerduell als klarer Favorit

SV Volkertshausen – BC Konstanz-Egg (Samstag, 14.30 Uhr). – Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck trat der SV Volkertshausen am vergangenen Sonntag die Rückfahrt aus dem Deggenhausertal an. Damit wartet die Mannschaft von Trainer Michele Rosati seit vier Spielen auf einen Sieg. In der Tabelle bleibt der Aufsteiger auf Platz 13.

Shkelzen Kelmendi, Trainer des BC Konstanz-Egg, will die jüngsten Ergebnisse des Gegners nicht zu hoch bewerten. „Man erkennt immer wieder eine gewisse Heimstärke“, lobt Kelmendi, der seinen Blick auf seine Truppe richtet. „Wir dürfen uns nur auf uns fokussieren, damit wir unsere Leistung ohne Schwankungen auf den Platz bringen“, sieht Kelmendi die Konstanz als wichtigen Aspekt.

Beide Mannschaften brauchen Punkte

SG Reichenau/R. Waldsiedlung – Türk. SV Konstanz (Samstag, 14.30 Uhr). – „Wer die Tabelle lesen kann, weiß um die Wichtigkeit des Spiels“, stimmt sich Rolf Blum, Trainer der SG Reichenau, auf die Partie ein. „Trotz zwei Niederlagen in Folge sieht man Fortschritte, sodass sich auch bald wieder positive Resultate einstellen werden“, vertraut der Trainer des Tabellenzwölften auf sein Team.

Sein Gegenüber Hamid Durandish reflektiert die 1:4-Pleite gegen den TSV Aach-Linz. „Mit dem Tabellenersten haben wir einen schweren Gegner erwischt“, weiß Durandish, der den Auftritt seiner Mannschaft trotz der Niederlage lobt. „Meine Junge haben klasse Fußball gespielt und sehr gut mitgehalten“, findet der Trainer des Tabellenvorletzten.

Benjamin Winterhalder fordert mehr Torgefahr

1. FC Rielasingen-Arlen II – SC Markdorf (Samstag, 16 Uhr). – „Wir müssen in den nächsten Spielen unsere Torchancen besser nutzen, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen“, fordert Benjamin Winterhalder, Spielertrainer des 1. FC Rielasingen-Arlen II, nach der 0:3-Pleite gegen den FC Bodman-Ludwigshafen eine höhere Effizienz von seinen Spielern.

Daniel Schmid, Trainer des SC Markdorf, ist nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Kluftern nur mit der ersten halben Stunde zufrieden. „Leider hat meine Mannschaft nicht weitergemacht, sonst wäre es noch höher ausgegangen“, so Schmid, der mit dem kommenden Gegner ein anderes Kaliber erwartet. Daher müsse sein Team „kompakt agieren und die Offensivkräfte in Szene setzen“, so die Vorgaben für den Tabellenvierten.

FC Bodman-Ludwigshafen befindet sich im Aufwärtstrend

SC Pfullendorf II – FC Bodman-Ludwigshafen (Sonntag, 12.30 Uhr). – „Aufgrund von Krankheiten hat es uns den Kader ordentlich durchgeschüttelt“, erzählt Armin Brutschin, Trainer des SC Pfullendorf II, nach dem 1:1-Unentschieden gegen den TuS Immenstaad. „Die Jungen, die dabei waren, haben ein sehr ansehnliches Bezirksligaspiel abgeliefert“, fügt Brutschin an. Trotzdem rechnet er nun mit einem breiteren Kader und hofft, dass für die kommende Partie die „angeschlagenen Spieler zurückkommen“.

Auf einer Erfolgswelle befindet sich aktuell der FC Bodman-Ludwigshafen, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Von einem Selbstläufer im Linzgau geht Trainer Steffen Keller aber nicht aus. „Wir erwarten eine spielstarke Mannschaft, die auf ihrem Kunstrasen schwer zu schlagen ist“, weiß der Trainer des Tabellenelften.

Orsingen-Nenzingen muss knappe Niederlage verdauen

SV Orsingen-Nenzingen – TuS Immenstaad (Sonntag, 14.30 Uhr). – „Wir sind etwas enttäuscht, dass wir gegen den BC Konstanz-Egg in der letzten Minute noch ein Gegentor bekommen haben“, gibt Alessandro Paolantonio, Trainer des SV Orsingen-Nenzingen, nach der 2:3-Niederlage zu Protokoll. Das nächste Heimspiel gegen den TuS Immenstaad möchte der Trainer daher wieder „positiv gestalten“.

Sein Gegenüber Oliver Wittich sieht Verbesserungspotenzial bei seinem Team. „Wir brauchen wieder mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel“, meint Wittich, der weiterhin auf seine „stabile Defensive“ bauen will. Um in Orsingen bestehen zu können, brauche es laut Wittich „eine hohe Laufbereitschaft und viel Leidenschaft“.

SV Deggenhausertal will nach Heimsieg nachlegen

SV Deggenhausertal – TSV Aach-Linz (Sonntag, 14.30 Uhr). – „Gegen Volkertshausen gelang uns nach fünf Heimpleiten in Folge endlich der verdiente Heimsieg“, zeigt sich Bahadir Livgökmen, Trainer des SV Deggenhausertal, nach dem 4:1-Erfolg erleichtert. Nun blickt er voraus: „Wir wollen diese Leistung gegen Aach-Linz bestätigen“, sagt Livgökmen.

Sein Gegenüber Patrick Hagg weiß um die Stärke seines Kontrahenten. „Gegen eine taktisch und spielerisch gute Mannschaft, die zudem mit vielen guten Einzelspielern bestückt ist, müssen wir uns von unserer besten Seite zeigen, um etwas Zählbares mitzunehmen “, geht der Tabellenführer die Partie beim SV Deggenhausertal mit voller Konzentration an.