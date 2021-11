von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Worblingen – FC RW Salem SV Worblingen – FC Rot Weiß Salem 1:6 (0:3). – Bei kühlen Temperaturen startete die Partie zwischen dem SV Worblingen und dem FC Rot Weiß Salem. Nach kurzer Zeit kristallisierte sich eine zunehmende Dominanz der Gäste heraus. Der SV Worblingen hatte Glück, nicht bereits in der neunten Spielminute ins Hintertreffen zu geraten, das Tor wurde wegen abseits nicht anerkannt.

SV Worblingen vergibt Großchance in der 13. Minute

Als Antwort verbuchte der SV Worblingen seine erste Großchance in der 13. Spielminute durch Fitim Fetaj, der den Ball über das Tor setzte. Dann das 1:0 für die Gäste durch Leonard Weber nach einer Kombination. Davon ließen sich die Hausherren nicht beeindrucken und wollten den Ausgleichstreffer erzielen. In der 22. Spielminute eine Ecke der Gäste, welche Henning Bröski mit dem Kopf im gegnerischen Kasten unterbrachte. Zwei Minuten später ein Freistoß – nach kurzem Hin und Her probierte Felix Binder sein Glück und versenkte die Kugel zum 3:0 für Salem im gegnerischen Tor. Während der FC Rot-Weiß Salem munter nach vorne spielte, beschränkte sich der SV Worblingen auf Konter. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Worblingen mutiger, ohne dafür belohnt zu werden.

Worblingen kämpft bis zum Schluss

Zum Start der zweiten Halbzeit bot sich beide Mannschaften ein offener Schlagabtausch, ohne dass eine der beiden Mannschaften zwingend genug agierte. Erst in der 62. Spielminute konnte Salem durch Ramzi Temime erhöhen. Erneut waren es die Gäste, die in der 69. und 76. Spielminute ihre Führung ausbauten. Die Heimmannschaft ließ sich nicht davon abhalten, trotz des Rückstandes weiter zu kämpfen. Das wurde in der 88. Spielminute belohnt: Nach einer schönen Kombination erzielte Fitim Fetaj den Endstand zum 1:6.

Tore: 0:1 (16.) Weber, 0:2 (22.) Bröski, 0:3 (24.) Binder, 0:4 (62.) Temime, 0:5 (69.) Cakiqi, 0:6 (76.) Bröski, 1:6 (88.) Fetaj. – SR: Pinna.

