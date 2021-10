von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Rot-Weiß Salem – SC Konstanz-Wollmatingen. 1:1 (1:1). – Die Partie des FC Rot-Weiß Salem gegen den SC Konstanz-Wollmatingen war, nicht wie nach der Tabellensituation zu erwarten gewesen wäre, über weite Strecken ausgeglichen. Den besseren Start erwischten die Gäste aus der Universitätsstadt. Bereits in der zweiten Minute musste sich Heimkeeper Schraivogel mächtig strecken. Der Schuss des Konstanzer Spielers aus kurzer Entfernung ging allerdings an den rechten Pfosten.

Ausgeglichenes Spiel auf beiden Seiten sorgt für Gleichstand

In der 17. Minute brachte Hahn das Leder aus kurzer Entfernung im Kasten der Salemer unter. Die nach der Tabellensituation favorisierten Konstanzer bekamen durch die Führung jedoch nicht mehr Sicherheit in ihr Spiel. Die Heim-Mannschaft erspielte sich bis zur Halbzeit mehrere aussichtsreiche Torchancen. Belohnen konnte sie sich in der 43. Minute, als Müller einen Strafstoß sicher zum zwischenzeitlich verdienten 1:1 verwandelte.

Wenig Torgefahr in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften weitestgehend. Über weite Teile ging es weder auf der einen noch auf der anderen Seite über das Mittelfeld hinaus. Einzelne Standards sorgten noch für Torgefahr auf beiden Seiten. Letztlich pfiff Schiedsrichter Hehnle nach der 95. Minute zum gerechten 1:1-Endstand ab.

Tore: 0:1 (17.) Hahn, 1:1 (43. FE) Müller. – SR: Hehnle. – Z: 175.

