Fußball-Bezirksliga: FC Kluftern – Türk. SV Konstanz 0:2 (0:0). – Die Partie begann direkt mit einem Schlagabtausch, jedoch fehlte noch auf beiden Seiten die letzte Konsequenz. Die erste Großchance verbuchte der Klufterner Stürmer Beier. Nach einem flachen Ball in die Tiefe konnte er das Leder in der 30. Minute nicht im Tor unterbringen und schoss knapp übers Tor. Die Gäste aus Konstanz wurden dann kurz vor der Pause in der 43. Minute gefährlich mit einem Schuss knapp übers Lattenkreuz.

Freistoß führt zum 1:0 für Türk. SV Konstanz

Nach der Pause kamen die Konstanzer direkt wieder mit einem Flachschuss aufs kurze Eck vors Tor, der Klufterner Torwart aber war auf dem Posten. Als Reaktion darauf folgte die nächste Chance des FCK durch Schmollinger, welcher den Ball zentral aus elf Metern übers Tor schoss. Beide Mannschaften schenkten sich in den nächsten Minuten wenig, bis der TSV Konstanz nach einem Freistoß in der 70. Minute aus dem linken Halbfeld in Führung ging. Der Ball wurde per Kopf verlängert, bis Wilhelmsen aus kurzer Distanz zum 0:1 traf.

FC Kluftern wird beim 0:2 von den Gästen ausgekontert

Im Gegenzug warfen die Klufterner alles nach vorne und kamen durch Koch zu einer weiteren Großchance, er köpfte den Ball aus kurzer Distanz aber an die Latte. Die Gäste nutzten im Anschluss die offensive Aufstellung des FCK. Sie kamen nach einem Konter in der 85. Minute wieder vors FCK-Tor. Nach einem Ball von der linken Seite in den Rückraum schoss Mahbani aus 16 Metern zum 0:2 ins rechte untere Eck.

Tore: 0:1 (70.) Wilhelmsen, 0:2 (85.) Mahbani. – SR: Einberger (Oberteuringen.) – Z: 160.

