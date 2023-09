Fußball-Bezirksliga: FC Kluftern – SC Pfullendorf II 2:2 (0:1). – In den ersten Minuten kamen die Gastgeber gut aus der Kabine und zu mehreren Torabschlüssen. Der Torerfolg blieb dabei aber aus. Nach zehn Minuten wurden die Gäste aus Pfullendorf anschließend immer gefährlicher und kamen ebenfalls zu guten Chancen. In der 20. Minute setzte sich ein Pfullendorfer über die rechte Seite durch, spielt einen Pass in die Mitte auf Julius Brecht, der den Ball aus der Drehung ins linke untere Eck einschob. Bis zur Pause spielte sich das Geschehen dann im Mittelfeld ab, mit Chancen auf beiden Seiten.

Kluftern stellt um und gleicht zum 2:2-Endergebnis aus

Nach der Pause kamen die Gäste etwas besser aus der Kabine und kamen zu mehreren Abschlüssen. In der 59. Minute kam der Klufterner Torwart Werner nach einem Rückpass etwas zu spät und traf den Pfullendorfer Stürmer am Bein. Den Strafstoß schob Marcel Kille dann lässig zum 2:0 rechts unten ein. Danach stellte Kluftern um und versuchte das Spiel zu drehen. In der 72. sowie in der 78. Minute kam Johannes Beier gleich zwei Mal nach Steckpässen über rechts durch und traf doppelt zum Ausgleich. In der 87. Minute setzte Johannes Beier einen langen Ball per Volley-Direktabnahme vom linken Sechzehnereck ins rechte Lattenkreuz. Der Jubel verstummte jedoch schnell, der Schiedsrichter hob den Arm – Abseits. In den letzten Minuten warfen beide Teams noch mal alles nach vorne, ohne Erfolg.

Tore: 0:1 (20.) Brecht, 0:2 (59.) Kille, 1:2 (72.) Beier, 2:2 (78.) Beier. – SR: Schindele (Langenargen). – Z: 180.

