von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – TSV Aach-Linz 4:2 (0:0). – Die Partie zwischen dem FC Hilzingen und den Gästen vom TSV Aach Linz begann mit viel Druck nach vorne von beiden Mannschaften.

In der Anfangsphase konnten sich beide Teams einige Chancen durch schöne Passkombinationen erarbeiten. In der 19. Spielminute dann die erste größere Chance für die Heimmannschaft, als ein weiter Ball von Maximilian Jeckl vor dem Torwart erreicht werden konnte. Aufgrund des spitzen Winkels war der Abschluss jedoch nicht erfolgreich.

Chancen für beide Seiten in der ersten Hälfte

Anschließend hatten beide Teams die Möglichkeit in Führung zu gehen, die Latte rettete jedoch jeweils vor dem Rückstand. Gegen Ende der ersten Hälfte waren die Gäste des TSV etwas besser im Spiel. Unkonzentriertheiten beim Spielaufbau ermöglichten den Gästen einige Chancen. Nach einer sehr kurzweiligen ersten Halbzeit ging es ohne Tore in die Pause.

Gastgeber gehen in Führung

Nach der Pause kam die Heimmannschaft gleich sehr gut aus der Kabine. Nach nur einer Minute kam Stürmer Marcel Bohnenstengel im Halbfeld an den Ball, fasste sich ein Herz und knallte den Ball aus gut 20 Metern ins lange Eck zum 1:0.

In der 48. Minute sofort die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, der Abschluss geriet allerdings zu leicht und war somit einfach für den TSV-Hüter zu parieren. Zwei Minuten später konnten die Gäste durch einen Strafstoß zum 1:1 ausgleichen. Torschütze war Kapitän Todor Staykov.

Teams kommen mit mehr Tempo aus der Kabine

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte war sofort zu spüren, dass beide Mannschaften mit mehr Tempo und Druck aus der Kabine kamen. Chancentechnisch blieb es dann vorerst ruhig. Ein gewonnener Pressball, welcher beim Stürmer der Gäste landete, ermöglichte in der 60. Minute die nächste Chance des Spiels. Der Ball rollte aber knapp am Tor der Hilzinger vorbei. Im direkten Gegenzug kam Leo Endres in der Mitte kurz vorm 16er an der Ball. Sein Schuss senkte sich hinter dem TSV-Torwart ins Tor.

Nur zwei Minuten später flankte der Hilzinger Mittelfeldspieler Johannes Hesse aus dem Halbfeld und Marcel Bohnenstengel vollendete mit seinem zweiten Treffer zum 3:1.

Anschlusstreffer in der 81. Minute

Nach sehr starker Phase der Hilzinger Heimelf kamen nun auch die Gäste aus Aach-Linz wieder gefährlich vors Hilzinger Tor. Durch kämpferischen Willen und eine starke Flanke gelang ihnen in der 81. Minute durch Johannes Blum das 2:3.

Spiel bis in die Nachspielzeit spannend

Bis in die Nachspielzeit blieb das Spiel somit offen, die Gäste drängten auf den Ausgleich. In der 94. Minute machte der FC Hilzingern dann nach einem schönen Schuss gegen den Innenpfosten und ins Tor durch Johannes Hesse den Endstand klar.

Für die Zuschauer endete ein sehr spannendes, torreiches und kurzweiliges Spiel mit einem verdienten Sieg des FC Hilzingen.

Tore: 1:0 (46.) Bohnenstengel, 1:1 (50.) Staykov, 2:1 (60.) Endres, 3:1 (62.) Bohnenstengel, 3:2 (81.) Blum, 4:2 (94.) Hesse. – SR: Teufel.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Bodensee finden Sie hier: